Der in der nordwestlichen Stadt Taoyuan gelegene Xpark wird als Taiwans erstes „super Xtra-sensorisches“ Aquarium der Weltklasse angepriesen. Auf einer Gesamtfläche von 15.000 Quadratmetern tummeln sich in 13 Ausstellungsbereichen rund 30.000 Fische von über 300 verschiedenen Arten. Nach dem Vorbild des berühmten Yokohama Hakkeijima Sea Paradise in Japan wurden umfangreiche visuelle Lösungen integriert, um das Publikum zu begeistern. Zum Einsatz kommt dabei Projektionstechnologie und das Bildbearbeitungssystem von Christie.

Der langjährige taiwanesischen Partner des AV-Anbieters, Dacoms Technology, übernahm die Installation und Inbetriebnahme der insgesamt 35 Christie DWU850-GS 1DLP Laserprojektoren, 25 Christie Captiva DHD410S 1DLP Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektoren sowie einer Reihe von Christie Pandoras Box Compact Playern, Pandoras Box Media Playern und dem Pandoras Box Widget Designer. „Das Xpark Aquarium ist wohl eine der komplexesten und anspruchsvollsten Installationen, an denen wir in den letzten Jahren beteiligt waren“, sagte Terence Lee, Product Manager bei Dacoms Technology. „Wir haben insgesamt 60 Laserprojektoren eingesetzt, um vier wesentliche Ausstellungsbereiche mit überwältigenden Boden- und Wandprojektionen zu bespielen, die sich mit den dort zu sehenden faszinierenden Meereslebewesen perfekt ergänzen.“

Lee merkte an, dass beim Einsatz von Projektionstechnik in diesem modernen aquatischen Museum verschiedene Faktoren, einschließlich langlebiger Laserbeleuchtung, Leistung, Farbgenauigkeit sowie Zuverlässigkeit, berücksichtigt wurden. „Die Projektoren müssen nicht nur lebensechte Bilder und eine natürliche Farbwiedergabe erzeugen, sondern auch robust genug sein, um einer intensiven Nutzung standzuhalten, und das bei geräuschlosem Betrieb, um das Besuchererlebnis nicht zu beeinträchtigen. Wir haben zusätzlich ein maßgeschneidertes Programm mit dem Widget Designer erstellt, mit dessen Hilfe automatisch alle Projektoren, Audiogeräte, Playback-Systeme sowie die Displays und Beleuchtungssysteme im Aquarium zu den Öffnungs- und Schließzeiten ein- und ausschalten können. So konnten wir tägliche Aufgaben automatisieren“, erläutert Lee.

Das offiziell am 7. August eröffnete Xpark Aquarium ist zur beliebtesten Attraktion in Taiwan geworden und die Eintrittskarten für die Anlage sind sehr gefragt. Ausstellungsbereiche mit Projektionen von Christie, wie „Diving in Coral Sea“ (Tauchen im Korallenmeer), „Rainforest Adventure“ (Abenteuer im Regenwald) und „Healing Jellyfish“ (Heilende Quallen) kommen mit den immersiven Projektionen bei den Besuchern gut an. Das Endergebnis der Projektionen in verschiedenen Ausstellungsbereichen stellt eine „atemberaubende Darstellung von Kunst und visueller Technologie“, so die Parkleitung.