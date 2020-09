„Wenn uns das Jahr 2020 etwas gelehrt hat, dann, dass physische Entfernungen kein Hindernis für den Austausch von Ideen sind“, sagt Rodrigo Casassus Coke, CTS, AVIXA Senior Director of Development für Lateinamerika und die Karibik. In diesem Sinne veranstaltet der AV-Branchenverbands AVIXA den ‚Congreso AVIXA‘ und lädt die spanisch- und portugiesischsprachige AV-Branche zum virtuellen Kongress.

Vom 20. und 23. Oktober wird in mehr als 40 Sitzungen und Podiumsdiskussionen eine Reihe von Themen abgedeckt, von künstlicher Intelligenz, IoT und Digital Signage bis hin zu den vertikalen Märkten, in denen AV eingesetzt wird. „Lateinamerika, Spanien und Portugal sind sprachlich und kulturell stark miteinander verbunden, was viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Fachleuten der AV-Industrie und anderen verwandten Sektoren wie Architektur, Marketing und Unterhaltung eröffnet – das war der Ausgangspunkt dafür, diesen Kongress ins Leben zu rufen“, so Coke.

Während der Eröffnungssitzung des Kongresses werden Coke und Martín Saúl, CEO von ICAP Global und Vorstandsmitglied von AVIXA, die aktuellen Veränderungen analysieren, die die professionelle AV-Industrie erlebt hat. Die Diskussion soll sich auch mit der neuen Rolle befassen, die AV-Systeme, Automatisierung und Content-Distribution nach der Corona-Krise spielen können, um Menschen und Organisationen dabei zu helfen, sich besser an die neue Realität anzupassen.

Darüber hinaus wird das Event auch den AVIXA-Frauenrat versammeln. Die Diskussion des Treffens wird sich auf die Verwaltung von Technologien für Konferenzen und Collaboration in hybriden Räumen und neue Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 konzentrieren. Teilnehmer am ‚Congreso AVIXA‘ können sich über das Networking-Tool der virtuellen Plattform auch leicht mit anderen AV-Fachleuten verbinden.

Die kostenlose Anmeldung zum Event ist unter avixa.org/events möglich.