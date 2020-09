Intuiface bietet ab sofort zwei Consulting-Services als Antwort auf den Mangel an Analytics-Training und Erfahrung innerhalb der Digital Signage Branche. Die kostenlose Beratung konzentriert sich auf die Identifizierung der passenden KPIs für die Projektziele, während ein Festpreisangebot Erfahrungsinstrumente für die Datenerfassung, die Erstellung von Diagrammen, die Veröffentlichung von Dashboards und eine einmonatige Überprüfung nach der Bereitstellung umfasst.

Im Digital Signage Projekten ist Analytics der Aufgabenbereich, der sich mit der Datenerfassung am oder in der Nähe des Screens befasst, um Möglichkeiten zur Verbesserung des Projekterfolgs und Erkenntnisse für eine bessere Unternehmensleistung zu ermitteln. Bis vor kurzem war die Datenerfassung schwierig zu bewerkstelligen, da die meisten Digital Signage Konzepte nur in eine Richtung Inhalte im öffentlichen Raum abspielten. Auf Fragen nach Effektivität und RoI von Digital Signage konnten in der Regel keine aussagenkräftige Antworten gegeben werden.



Der Mangel an Daten führte zu einem Mangel an Analysekompetenz in der Branche. Obwohl durch die Einführung von Touch, Sensoren, Computer-Vision und anderen Interaktionstechnologien datenbasierte Digital Signage Konzepte geschaffen wurden, sind Unternehmen nach wie vor nicht ausreichend darauf vorbereitet, die gesammelten Daten effektiv zu nutzen.

Hier setzt Intuiface an, die als Digital Signage Interaktionsspezialisten Integratoren und Benutzern ermöglichen datenreiche Experiences für den öffentlichen Raum zu schaffen. Seit 2018 stehen die Daten im Intuiface Analytics Dashboard Nutzern zur Verfügung. Informationen zur Datenerfassung, die Erstellung von Diagrammen und personalisierte Dashboards können laut Intuiface leicht erstellt und nutzbar gemacht werden. Das Ergebnis war nicht nur die erste vollständige Analytics-Lösung, die von einem Digital Signage-Unternehmen angeboten wurde, sondern auch der lange Einblick auf die besonderen Bedürfnisse und Ziele von Analytics in dieser Branche.

Das Einstiegsangebot von Intuiface ist eine kostenlose 60-minütige Videoberatung, die der Ermittlung von projektbezogenen Key Performance Indicators (KPIs) gewidmet ist. Diese Beratung hat zum Ziel die wichtigsten Projektziele zu identifizieren, die passenden KPIs auszuwählen und die beste Datenerfassung und Darstellung festzulegen. Für einen Festpreis bietet Intuiface neben der Beratung auch eine Schritt-für-Schritt Umsetzung der Datenerfassung und Visualisierung. Zusätzlich inkludiert ist eine Daten- und Projektanalyse nach 30 Tagen Laufzeit, um den Analyseaufwand auf der Grundlage des vorhandenen Datensatzes und der Neubewertung der Projektziele zu korrigieren.

„Keine unternehmerische Tätigkeit kann von Intuition überleben. Information ist der Treibstoff des Projekterfolgs“, sagt Jacques Soumeillan, Präsident von Intuiface. „Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, das Beste aus der Interaktivität herauszuholen und die Barrieren zwischen den Kunden von Intuiface und den datenbasierten Erkenntnissen zu beseitigen.