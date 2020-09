Am 22. und 23. Oktober veranstaltet Intuiface seine jährliche ‚User Conference‘ – in diesen besonderen Zeiten natürlich digital. Entsprechend gestaltet der Digital Signage-Plattformanbieter das Event neu und macht es nicht mehr nur für Kunden, sondern kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich. Neben Vorträgen aus dem eigenen Haus ist das Event gespickt mit Beiträgen von Partnern wie Intel, BrightSign, Sightcorp oder Nexmosphere. Als Bonus gibt es auch eine virtuelles „Meet the Team“, bei der direkt mit allen Rednern gesprochen/-chattet werden kann.



Weitere Infos zum genauen Programm der virtuellen Intuiface User Conference finden sich online unter: intuiface.com/virtualcon2020