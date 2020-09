Scala präsentiert vier neue leistungsstarke Mediaplayer, die so konzipiert sind, dass sie nahtlos mit der Scala-Software zusammenarbeiten. Mit den neuesten vier Modelle bietet Scala nun eine umfassende Palette von Media-Playern vom Einstiegsmodell bis zum High-End UHD mit mehreren Grafik-Ausgängen. Die neuen Player unterstützen Linux- oder Windows-Umgebungen für eine stabile und skalierbare Präsentation von Inhalten in praktisch jeder Digital Signage Anwendung.

Die neuen Scala-Player:

Scala Media Player-R ist ein erschwinglicher Mediaplayer der Einstiegsklasse zur Ansteuerung eines Displays, der unter Linux läuft und für HD-Inhalte konzipiert ist.

Der Scala Media Player-R Plus, der ebenfalls unter Linux läuft, verfügt über den doppelten Speicher und die doppelte Speicherkapazität der Standardversion und ist für die UHD-Videowiedergabe geeignet.

Scala Media Player-DX ist ein Windows- oder Linux-Player mit dualem UHD-Ausgang im Enterprise-Umfeld, der UHD-Inhalte liefert und für Videowalls und großformatige LED-Anwendungen geeignet ist.

Scala Media Player-Q, ein Media Player mit vier 1080p-Ausgängen, der unter Windows oder Linux läuft und für Menüboards, Videowalls und Projekte mit mehreren Displays konzipiert ist.

„Die rasche Entwicklung der Scala-Media-Player zur Unterstützung von Standard-Linux-Betriebssystemen ermöglicht es Scala, uns dem Wettbewerb in allen Marktsegmenten anzupassen, indem wir das richtige Gleichgewicht zwischen Support, Preis und Leistung finden“, sagt Chris Riegel, CEO von Scala und Stratacache. „Als Teil unserer umfassenden Wachstumsstrategie bietet Scala unseren Kunden eine breite und vielseitige Auswahl.“.

Der Scala Media Player-R ist die erste Produktlinie speziell entwickelter Hardware, die von Scalas Ingenieurteam entworfen und entwickelt und in der Produktionsstätte von Scala China hergestellt wird, die im Dezember 2018 von Stratacache übernommen wurde. „Mit unserer Scala-Fabrik in China sind wir in der Lage, sowohl für Standalone- als auch für SOC-basierte Lösungen über das gesamte Spektrum der Media Player-Produkte äußerst kosteneffektiv zu sein.“

Alle neuen Media-Player von Scala verfügen über verriegelbare Anschlüsse für HDMI, serielle Anschlüsse und Stromversorgung, um kritische Verbindungen abzusichern. Die Player verfügen über ein hochverfügbares, lüfterloses und festplattenloses Design zum Schutz vor Staub und Ablagerungen und sind systemgehärtet, um Sicherheitslücken zu minimieren.

Nicht nur Mediaplayer kann Scala nun konzernintern produzieren und anbieten. Auch Displays und zukünftig MicroLED werden in Stratacache-Fabriken assembliert. Ein Wettbewerbsvorteil, denn Scala-eigene Hardware ist ausschließlich bei Stratacache erhältlich.