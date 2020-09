Mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz und in die Schulen ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt und auch der rege Kundenbetrieb im Retail nimmt allmählich wieder zu. Doch trotz der Lockerungen ist die Einhaltung der Social Distancing Richtlinien essenziell, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Hierfür hat die NovoDS-Digital Signage-Lösung von Vivitek ein kostenloses Update erhalten – das „People Counting“-Widget. In Verbindung mit der Vivotek Zählkamera können damit beispielsweise Eingänge kontrolliert werden, um die maximale Anzahl an Personen nicht zu überschreiten.

Die Anwendung spielt die Informationen der Zählkamera in Echtzeit automatisch auf das Digital Signage-Display und reduziert dadurch das Risiko einer Überfüllung. Neben diesem Feature können wie gewohnt Begrüßungsnachrichten, Informationen, Werbeangebote usw. angezeigt werden.

Das neue Update bietet noch weitere kostenlos verfügbare Widgets, beispielsweise:

Internet-Radios oder lokal gespeicherte Musik können jetzt als Hintergrundmusik (Lizenz wie GEMA vorausgesetzt) eingestellt werden, ohne das eine Netzwerk- oder Computerverbindung erforderlich ist.

Auch Social Media können NovoDS-Nutzer jetzt integrieren und etwa ihre Facebook- oder Instagram-Inhalte als Bildbibliothek verwenden. Die eigenen Bilder und Musik lassen sich kombinieren, um ein personalisiertes Seh- und Hörerlebnis zu schaffen. Darüber hinaus steht ein neues Classic-Theme für Twitter-Nachrichten sowie stilvolle und zeitgemäße Designs für Wetter-Updates zur Verfügung.

Das neue Video-Wiedergabefenster ist eine Tool, mit dem Nutzer die Start- und Endzeit der Wiedergabe festlegen können, ohne dass eine Videobearbeitung erforderlich ist. Die Funktion soll Administratoren das Hinzufügen von Videos in jede Wiedergabeliste erleichtern.

Die neue „Go-Back“-Schaltfläche von NovoDS sorgt für zusätzliche Produktivität: damit können interaktive Digital Signage-Anwendungen schneller und einfacher erstellt werden.

Die kostenlosen Update-Funktionen gelten für das gesamte NovoDS-Portfolio, die als Zusatzgeräte vorhandene Displays um Digital Signage-Anwendungen erweitern, sowie für die NovoDisplays – die All-in-One Lösung, die einen 4K-Bildschirm, Digital Signage und drahtlose Zusammenarbeit verbindet.