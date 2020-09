Der Live Stream zum Samsung virtual Display Solutions Day 2020 startet am Donnerstag 17.09.2020 um 12:00 Uhr. Wie gewohnt gibt Samsung Ein- und Ausblicke in die neuesten Entwicklungen im Displaybereich und beantwortet Fragen der Partner live in der Sendung. Im besonderen Fokus steht dieses Mal der große Flip 85“ und andere Education-Lösungen sowie das neue LED-Portfolio mit Samsung The Wall for Business.

Teilnahme ist kostenlos – einfach hier registrieren. Nach der Anmeldung versendet Samsung eine E-Mail-Bestätigung mit Informationen zur Teilnahme am Live Stream.

Agenda