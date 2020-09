Das Münchner Technologieunternehmen Data Modul hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Technologiepartner im Bereich Displaytechnik entwickelt und mehr als fünf Millionen Euro in seine Expansionsstrategie investiert, jetzt geht es nach China. Durch das neue Werk in Shanghai sollen auch von China aus operierende, internationale Kunden von Data Modul von kürzeren Produktionszyklen und einer besseren, lokalen Betreuung profitieren. Letztes Jahr eröffnete das Unternehmen erst ein neues Werk in Lublin, Polen. Hauptproduktionsstandort und globales Technologiezentrum der Data Modul AG ist und bleibt aber das Werk in Weikersheim, wodurch der Kunden- und Wettbewerbsvorteil „Made in Germany“ gesichert und weiter gewährleistet bleiben soll.

„Die qualitativ hochwertige Produktion, auch bei großvolumigen Aufträgen, ist ein wichtiger Schlüsselfaktor für unseren Erfolg und zudem entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit im Markt. Die Eröffnung neuer Werke, die auf dem gleichem Qualitätsniveau produzieren und zusätzlich mit ihrer geographischen Nähe zu unseren internationalen Partnern punkten, ist nicht nur ein logischer und konsequenter Schritt in der Internationalisierung unseres Unternehmens, sondern erhöht zugleich auch die Flexibilität in den jeweiligen Zielmärkten, aufgrund kürzerer Produktionszyklen“, erklärt Dr. Florian Pesahl, CEO Data Modul. „Zudem stellen wir mit den getätigten Investitionen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in den Wachstumsmärkten Europa, China sowie den USA – wo wir ebenfalls schon seit Jahren eine Dependance inklusive lokaler Fertigung haben.“