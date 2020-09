Mersive ist Entwickler von Software und Cloud-Diensten, um Meeting- und Unterrichtsräume effizienter zu nutzen. Künftig findet sich die Collaboration-Plattform von Mersive auch im Shop von Littlebit Technology. Damit will der Distributor eine Lücke schließen, um künftig gesamtheitliche, kabellose Content-Sharing und Videokonferenz Lösungen anzubieten. Durch eine weitere strategische Partnerschaft mit Logitech lassen sich die Videokonferenz-Kameras einfach per USB mit dem Solstice POD verbinden. Littlebit ist so der einzige Distributor in der DACH-Region, der sowohl Mersive wie auch Logitech Produkte direkt beschafft und vertreibt.



„Littlebit Technology spielt eine Schlüsselrolle in der Distribution und hat die Motivation und Expertise mit ihrem ausgedehnten Händlernetzwerk den Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten“, sagt Jeff Meyer, General Manager EMEA von Mersive. Rosario Marseglia, Regional Sales Manager DACH & Italien ergänzt: „Wir haben uns entschieden mit Littlebit Technology zusammen zu arbeiten, aufgrund ihrer Erfahrung und Möglichkeiten komplette Meeting Room Packages anzubieten.“