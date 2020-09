Eigentlich setzen Organisationen jeglicher Grösse Digital Signage ein, die aktuelle Corona-Krise zeigt aber, wie dringend Unternehmen ihre Kommunikationsmethoden und die Art und Weise, wie sie mit ihrem Publikum interagieren, anpassen müssen. Oftmals wird Digital Signage als komplex in der Anwendung empfunden, weil viele unterschiedliche Hardware, Software und Cloud-Dienste integriert sind, ohne garantierte Leistung und Zuverlässigkeit.

In einem Webinar am 24. September erklären drei Sprecher von Intel, SpinetiX und axxiv, einer Marke von Digital Signage Distributor Littlebit Technologies, wie ein axxiv Digital Signage Player dank den Vorteilen von SpinetiX DSOS – dem Betriebssystem für Digital Signage – und der SpinetiX ARYA Cloud sofort in ein betriebsbereites Digital Signage-Gerät umgewandelt werden kann.

Mit dabei sind:

Marco Lippert, Retail Account Executive bei Intel

Tim Deutschmann, Head of Sales Commercial & Projects bei Littlebit Technology

Alexander Prez, Regional Sales Manager DACH bei SpinetiX

Die Anmeldung zum Webinar ist unter diesem Link möglich.