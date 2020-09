Für die bemerkenswerte Out-of-Home-Kampagne R U OK? setzt JCDecaux im September ein interaktives DooH-Panel ein, das mittels Spracherkennung sowohl visuelle als auch verbale Reaktionen auslöst. Passanten werden durch ein vor dem Screen angebrachten Bodensticker sowie durch einen Call-to-Action auf dem Display gefragt „ob sie ok sind (R U OK?). Der DooH-Screen erkennt die Antwort und gibt Informationen darüber, was zu sagen und zu tun ist, wenn ein Freund, Familienmitglied, Kollege oder Gleichaltriger sagt, dass es ihm nicht gut geht.

JCDecaux hat sich mit der Organisation R U OK? zusammengetan, um bei der Mission zu helfen, Mitbürger zu inspirieren und zu befähigen, eine sinnvolle Verbindung mit den Menschen um sie herum herzustellen und jeden zu unterstützen, der mit dem Alltag kämpft. Die R U OK-Kampagne wurde anlässlich des Welttags der Suizidprävention am Donnerstag 10. September gestartet.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass 31 Prozent der Bevölkerung sich unsicher fühlen, wie man ein Gespräch mit jemandem führt, dem es nicht gut geht. Die Kampagne wird bis Ende September landesweit auch mit klassischen Postern und Plakaten begleitet.