DooH Personalisierte Kampagne – In 3h nach Südtirol

Die Reisebeschränkungen als Folge der Corona-Pandemie haben die europäischen Reiseregionen hart getroffen, Südtirol gehörte zu den am frühesten betroffenen Reisezielen in Europa. Den Tourismus wieder interessant zu machen, insbesondere für Urlauber aus dem umliegenden Ausland, gehört aktuell zu den großen Herausforderungen Südtirols. Seit der Corona-Krise ist die Region als Infektionsherd verrufen.

Die DooH-Agentur Vivalu hat mit der Unterstützung der Advertising-Plattform von Tabmo eine geräteübergreifende Kampagne mit lokalem Targeting für Digital-Out-of-Home in allen Regionen Bayerns und Baden-Württembergs umgesetzt. Hierbei wurde eine dynamische Ansprache, abhängig von der Geoposition der einzelnen DooH-Screens der Partner Ströer und Walldecaux, realisiert.

Das Video, welches von Juli bis August zu sehen war, kommuniziert individuell, wie lange der jeweilige User von seinem Standpunkt aus zum Reiseziel Südtirol bräuchte. Ermöglicht wird diese Umsetzung durch die Mobile First DSP von Tabmo, über welche die Zielgruppen auf ausgewählten Digital-Out-of-Home-Screens und Smartphones angesprochen werden können.

Zur Erhöhung der Kontaktfrequenz wurde der Spot im Nachgang durch ein Retargeting auf dem Smartphone verlängert. Personen, welche sich in einem Radius von 50 Metern um die jeweilige Stele befinden, wurden mit einer In-App-Impression markiert. Der Standort lieferte das GPS-Signal des Smartphones. Später konnte so auf Basis der Mobile Ad ID eine Wiederansprache erneut in der App-Umgebung erfolgen.

„Die Herausforderung bestand darin die Ebenen Awareness und Consideration parallel zu bedienen, dazu übergeordnet zielgruppenspezifisch auszusteuern und gleichzeitig nicht an Reichweite und Aufmerksamkeit zu verlieren. Dank der innovativen und äußerst effizienten Technologie konnten wir den kreativen Leitgedanken ohne Reichweiten-Einbußen realisieren. Der programmatische Ansatz mit Fokus auf datenbasierter Auslieferung ist daher die ideale Route, um perfekt inszenierte, individuelle Nutzererlebnisse entlang der Customer Journey zu erschaffen die nachhaltig sind,“ so Kia Zolfaghari, Geschäftsführer von Vivalu.