Im Gegensatz zu hellleuchtenden Digital Signage Displays fristen ESL ein Schattendasein. Was für eine einfache Preisauszeichnung völlig ausreichend ist, taugt für Call-to-Actions am Point of Sale nicht. Also müssen entweder größere Displays in der Nähe der Ware platziert werden oder ESL mit Papphinweisschildern gepimpt werden.

Ein Ausweg sind größere ESL mit mehrfarbigen Display und gute Beleuchtungskonzepte am Regal. Denn mit ESLs muß nicht nur die Waren gut ausgeleuchtet sein sondern auch die Labels. Nicht immer wird das ausreichend berücksichtigt.