Auch wenn wegen Corona lange Wartezeiten an Flughäfen zur Zeit eher die Ausnahme sind, ist doch dynamische Wegeleitung wichtiger denn je. Denn etablierte Abläufe, bekannte Fußwege und geliebte Stores und Restaurants stehen aufgrund des niedrigen Passagieraufkommens nicht oder nur beschränkt zur Verfügung. Digital-basierte Informationsstellen übernehmen eine wichtige Rolle. So auch am Airport in Orlando / Florida wo mehrere zentrale Sicherheitskontrollen zur Verfügung stehen. Großflächige LEDs weisen auf Wartezeiten hin und empfehlen gegebenenfalls die Nutzung alternativer Sicherheitsschleusen. Digital Signage sei dank funktioniert die Kommunikation mit den Passagieren reibungslos und universell verständlich.