Nachhaltiges Handeln wird immer wichtiger – sowohl aus gesellschaftlicher als auch wirtschaftlicher Perspektive. Auch Unternehmen müssen ihren Beitrag leisten und auf einen verantwortungsvollen Ressourcenverbrauch achten. Zugleich werden Aspekte der Nachhaltigkeit immer wichtiger bei der Kaufentscheidung vieler Konsumenten. Aber nicht nur im B2C-Geschäft sondern auch im klassischen B2B-Business wie Digital Signage, achten Kunden vermehrt auf nachhaltiges Handeln.

„Wir bei Samsung stellen hohe Ansprüche an unsere Produkte und Services. Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit. Umweltbewusstsein ist in unseren Unternehmenswerten fest verankert“, sagt Andreas Beck, Vice President Service bei Samsung Electronics GmbH. „Mit unserem Angebot der Eco Service Partner Zertifizierung möchten wir Werkstätten dabei unterstützen, ökologischer zu handeln und Kosten zu senken. Damit können sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und zugleich die Anforderungen ihrer Kunden noch besser erfüllen.“

Die Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm ist freiwillig. Alle zwei Jahre können sich Service Partner einem Audit von Samsung unterziehen. Vergeben werden insgesamt 500 Punkte in den Bereichen „Organisation“, „Energie / Klimaschutz“, „Ressourcen“ und „Abfall“. Den Eco Service Partner Status erreichen nur Unternehmen, die alle Basiskriterien erfüllen und mindestens 300 Punkte erreichen. Zu den Must-haves gehören zum Beispiel die Benennung eines Umweltbeauftragten, die Definition von Umweltzielen und entsprechenden Maßnahmen, jährliche Schulungen der Mitarbeiter zu Umweltthemen sowie die Erfassung und nach Möglichkeit Senkung des jährlichen Energieverbrauchs. Im Laufe der Zeit sollen die Umweltanforderungen an die Partner kontinuierlich angehoben werden.

Als erste Partner haben sich die Unternehmen CTDI, ECC ESC International, Isomedia, Neumann + Krause und Ziesemann erfolgreich qualifiziert. Diese erhalten ein Zertifikat und die Möglichkeit, ein entsprechendes „Eco Service Partner Certified by Samsung“ Logo zu nutzen. Außerdem stellt Samsung Marketing- und Promotionsmaterialien zum Beispiel Flyer und Informationen für den Webauftritt zur Verfügung. „Wer einen unserer Eco Service Partner auswählt, bezieht Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung mit in seine Kaufentscheidung ein. Wenn die Zertifizierung in Deutschland weiterhin gut angenommen wird, möchten wir das Programm auch in weiteren europäischen Märkten ausrollen,“ sagt Andreas Beck.

Im Gegensatz zum Konsumentengeschäft liegt der größere Hebel für Green Signage im nachhaltigen Betrieb (Remote Access, stromsparende Betriebskonzepte, Reduktion von Servicefällen vor Ort). Aber auch der Service muss analog zu Samsung Electronics Consumer Division nachhaltig organisiert sein. Emissionsarme Fahrzeuge, effiziente Tourenplanung und nachhaltige Serviceprozesse werden auch für Digital Signage Integratoren immer wichtiger.