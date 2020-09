Mit der 85″ Version der Surface Hub setzt Microsoft ähnlich wie Samsung mit dem Flip 85″ auf die veränderte Arbeitswelt mit Work from Home und weniger Dienstreisen. Bisher war die Microsoft-Lösung nur mit einem ungewöhnlichen 4:3 50“ Display verfügbar. In Kombination mit einem von Steelcase entwickelten Rollwagen wurde der Surface Hub 2S zu einem Must-Have für viele Vorstandsbüros. Die Nachfrage war weitaus größer als das Angebot, sodass viele Kunden auf Wettbewerbslösungen ausweichen mussten.

Der große 85″ Bruder – in den ersten Märkten verfügbar ab Januar 2021 – bringt das Surface Hub 2S Experience nun in Konferenzräume, Board Rooms und größeren Huddle Spaces. Die neue XXL-Lösung ist mit 84 kg kein Leichtgewicht und kann entweder direkt an der Wand befestigt werden oder auf einem – wieder von Steelcase entworfenen Rollwagen – mobil eingesetzt werden. Das PixelSense 4k Display mit Incell-Touch wird von einem Intel i5 Player der 8. Generation angesteuert. Natürlich sind auch Kamera, Sound und viele Anschlüsse integriert. Auch ein Präsenzsensor auf Doppler-Radar Technologie wird in den dünnen Rahmen integriert. (Datenblatt). Der neue 85″ Surface Hub verfügt über einen 45 % kleineren Rahmen, ein um 20 % dünneres Display und ist auf vergleicher Fläche insgesamt 30% leichter als das Vorgängermodell.

Details zu Preisen und genaue Verfügbarkeit in Europa sind noch nicht bekannt. Die beiden neuen 85″ Zoll Lösungen mit dem Microsoft Surface Hub 2S auf der Premium-Seite und Samsungs Flip2 im Education/Einstiegsbereich werden starke Impulse setzen. Eine neue Herausforderung für existierende Anbieter wie NEC Display Solutions (Infinity Board) und Spezial-Anbieter wie die Münchner Weframe, die mit ihrer 86″ Lösung Corporate Kunden und Meetinghotels / Konferenzzentren ausstattet. Die Sichtbarkeit für sehr große interaktiven Collaboration-Lösungen wird durch die neuen Anbieter eher noch steigen.