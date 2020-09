Zu Verstärkung seiner Vertriebsorganisation sucht die Optoma Deutschland GmbH einen Account Manager Pro-AV (m/w/d) für die Vertriebsregion NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland im Außendienst. Das Unternehmen steht für beeindruckende Video-Erlebnisse in einer vernetzten Welt und setzt seinen Fokus auf Projektoren und LED-Displays für professionelle AV aber auch Home Entertainment.

Die Optoma Gruppe verfügt über Zentralen in Europa, den USA und Asien. Die europäische Firmenzentrale sitzt in London, von wo aus Europa, der Mittlere Osten und Afrika (EMEA) betreut werden. Weitere Verkaufsbüros finden sich in Deutschland, Norwegen, Spanien und Benelux.

