Meer sieht man in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen recht selten, doch der Nachclub ‚Kitchen Club‘ wollte seinen Gästen im eigenen Beach-Bereich ein ordentliches Urlaubsfeeling bieten. Darum entschied man sich für ein Strandkonzept mit LED-Meer, das Innlights Displaysolutions installierte. Der Digital Signage-Spezialist vermietet LED-Displays und Walls für Messen, Events oder eben zeiweise Installationen wie im Kitchen Beach.

„Das Outdoor-Panorama ist selbstverständlich wetterfest und robust, hochaufgelöst und mit 4.000 cd/qm uneingeschränkt tageslichtfähig. Der Betrachtungswinkel ist mit vertikal 140° sehr groß, so dass sich für den Betrachter ein homogenes Bild ergibt“, erläutert Kolja Birkenbach von Innlights Displaysolutions.

Der für das Projekt installierte „InnScreen R3“ kommt insgesamt auf 16 Meter und zeigt das Panoramabild mit 4.096 px in der Breite bei einem Pixelpitch von 3,9mm. Die Bespielung des LED-Panoramas erfolgt via Innlights Remote Control App (RCA). Seit Jahresbeginn bietet Innlights zudem ein eigenes Videoprocessing für LED-Displays an, das InnVision SCL, das am Beach ebenfalls zum Einsatz kommt. Der Kunde kann die Video-Inhalte so von seinem Handy aus intuitiv selbst vorbereiten, steuern und verändern.

Besonderer Clou des Wuppertaler Strandprojekts ist die Anbindung der Innlights RCA an örtliche Wetterdaten und Uhrzeit, so dass der Meeresblick stets auch zur tatsächlichen Wetterstimmung passt. So sehen die Gäste die letzten Sonnenstrahlen im Kitchen Beach und erleben zeitgleich den stimmungsvollen Sonnenuntergang am Meer.