Der neue DuraCore ZU720T Laserprojektor im Optoma-Portfolio bietet hohe Helligkeit, Farbpräzision, Flexibilität und leisen Betrieb in einem kompakten und leichten Gehäuse. Als erstes Gerät seiner Art ist der Projektor 4K-HDR-kompatibel und verfügt über ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, wodurch er eine besonders gute Farbdarstellung mit scharfen, detailreichen Bildern erzeugt. Mit dem integrierten Edge Blending und Warping Prozessor, der Four Corner-Korrektur sowie dem 360-Grad- und Hochformat-Installationsmodi eignet sich der Projektor laut Optoma auch für komplexe Installationen.

Der ZU720T ist für verschiedene Anwenderszenarien in Technik und kommerzieller Projektion ausgelegt, wie z.B. weite Entfernung für immersive Erlebnisse in Museen, Hörsälen, Auditorien und anderen großen Veranstaltungsorten, mittlere Entfernung für Konferenzräume oder kurze Entfernung wie z.B. Digital Signage in Korridoren. Der Projektor verfügt über ein festes Objektiv mit vollständig motorisiertem Lens-Shift, sowie 1,8-fachen Zoom und Fokus und sogar einen eigenen integrierten Media-Player. Der mit DuraCore-Technologie entwickelte Laserprojektor setzt zudem auf eine feste, IP5X-zertifizierte Optik für einen staubfreien Betrieb und soll im 24/7 Einsatz wartungsfrei bis zu 30.000 Stunden durchhalten.

Key Features des ZU720T:

Native WUXGA-Auflösung (1920 x 1200)

Hohe Helligkeit 7500 ANSI-Lumen

Farbpräzision – HDR-Kompatibilität

Staubbeständig – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung

30.000 Stunden wartungsfreie DuraCore-Laserlichtquelle bei voller Helligkeit

Kontrastverhältnis – 1.000.000:1 mit aktiviertem extremen Schwarz

Bildgröße – bis zu 300″

Flexible Installationsmerkmale – 1,8-facher Zoom, 24/7, 360-Grad- und Portrait-Modus, Edge Blending, Warping und 3D-Blending, vollständige motorisierte Lens-Shift-Funktion und Four-Corner-Korrektur

Anschlüsse: 3x HDMI, HDBaseT, VGA, 3D-Sync-Ein- und Ausgang, 12V-Trigger, LAN, RS-232-Steuerung und 2x 10W-Lautsprecher

Der ZU720T ist ab sofort zu einem UVP von 5.451,- Euro im Fachhandel erhältlich.