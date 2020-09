LEDs sind auf dem Vormarsch – Gerade die MicroLED-Technologie könnte sich in den nächsten Jahren zu einem Spitzenreiter entwickeln, besonders wenn man an bestimmte Stimmen der Branche wie Stratacache CEO Chris Riegel glaubt. Die Technologieentwicklung steht allerdings auch im Bereich Projektion nicht still, auch wenn die Branche seit Corona am Ausbleiben so gut wie aller Großveranstaltungen und Messen, aber auch der massiv eingebrochenen Kinobranche leidet. Panasonic bleibt der Projektion treu. Ein Whitepaper zum 3 Chip DLP-Projektors PT-RQ50K mit 50.000 Lumen stellt heraus, dass Projektion noch lange nicht Tod ist.

Das Whitepaper „Die Vorteile des Panasonic PT-RQ50K gegenüber LED-Displays“ umfasst Interviews und Erfahrungsberichte einiger der größten Unternehmen im Bereich Vermietung und Veranstaltungen in Europa. Beim Vergleich des PT-RQ50K mit LED-Displays werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Betriebskosten, Bildleistung und die kreativen Möglichkeiten, die nur mit Projektionstechnologie möglich sind.

Dazu zählt beispielsweise, wie viel Zeit, wie viele Transportboxen und wie viele Lkws für eine Veranstaltung mit vier Bildflächen in 4K-Auflösung benötigt werden, die jeweils 9,6 mal 6 Meter groß sind, im vergleich zum Transportaufwand eines Projektors und entsprechender Leinwand, falls diese überhaupt nötig ist. Dabei spielen nicht nur wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle, schließlich kommt es vor allem auf die Bildqualität an – und genau hier will Panasonic mit seiner Projektorentechnologie punkten. Mit 50.000 Lumen liefert der Projektor eine vergleichbare Helligkeit, verbraucht allerdings deutlich weniger Strom. Seine wahre Stärke zeigt sich aber auch bei den neuesten 8K-Events, bei denen das Publikum näher an der Bildfläche steht. LED-Displays müssen hier Abstriche machen, da sie erst auf größere Entfernung gut wirken.

Zu guter Letzt hat Panasonic die kreativen Möglichkeiten unter die Lupe genommen und viele Argumente für die Projektion gefunden. Beim Vergleich einer einzelnen Kulisse (Projektor) mit einer komplexen Basiskonstruktion (LED) schneiden die Projektoren insofern besser ab, als sich jegliche Formen auf jeglichen Oberflächen abbilden lassen. LEDs werden hingegen in einer starren, rechteckigen oder quadratischen Konstruktion angeordnet. Dafür bleibt die Bildqualität selbst bei Kamera-Nahaufnahmen auf hohem Niveau. Im Falle von LEDs mit kleinem Pixelpitch bedeutet dies allerdings auch Mehrkosten.

Das vollständige Whitepaper zur Rückkehr der Projektionstechnologie und dem PT-RQ50K lässt sich nach Registrierung unter diesem Link herunterladen.