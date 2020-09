Posiflex ist seit über 30 Jahren als digitaler Point of Sales-Lösungsanbieter weltweit aktiv. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 erzielte Posiflex Hardware-Umsätze in Höhe von 280 Mio. Euro. Neben Kiosk-Systemen und Digital Signage-Lösungen bietet Posiflex auch Mobile PoS-Systeme und ein breites Angebot an PoS Peripherie-Lösungen.

Erwin Gutic war seit Januar 2019 bei Navori für die Vertriebsregion Deutschland tätig, davor bei Seen Media (heute Umdasch Digital) und Philips Digital Signage (MMD/TPV).