Personalien Jo Mayer neue Senior Director of Marketing bei ISE

Integrated Systems Events hat Jo Mayer als neue Senior Director of Marketing ins Team aufgenommen. Die erfahrene Expertin für Messemarketing verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Messen, Konferenzen und B2B-Publikationen. Zuvor war Mayer tätig bei EasyFairs, einem führenden paneuropäischen Multiformat-Veranstalter. Hier war sie unter anderem maßgeblich an der Durchführung preisgekrönter Kampagnen für Easyfairs, Nineteen Events, Clarion und UBM beteiligt.

„Jo Mayer ist eine äußerst erfahrene Marketingexpertin für Messen mit einer beneidenswerten Erfolgsbilanz erfolgreicher Veranstaltungen“, kommentiert Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events. „Ihr Reichtum an Know-how und Fachkenntnissen wird unser bestehendes Team verstärken und sicherstellen, dass wir die vielfältigen Bedürfnisse unserer loyalen Aussteller und Besucher gleichermaßen befriedigen und auch neue Publikumsgruppen und Formate ansprechen. Sie stösst zu uns in einer Zeit bedeutender Veränderungen, sowohl für die Event- als auch für die professionelle AV-Branche, und ich freue mich darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit ihr anzugehen“.

Der Übergang der ISE von Amsterdam nach Barcelona ist in vollem Gange. In ihrer neuen Rolle ist Jo Mayer verantwortlich für die Überwachung der Marketing- und Inhaltsstrategie des Unternehmens über mehrere Plattformen im Vorfeld der Leitveranstaltung ISE im Jahr 2021 und darüber hinaus.

Mayer wird ihren Platz an der Seite von André Hooijer, Operations Director, als Teil des Integrated Systems Events ‚Senior Leadership Team‘ (SLT) einnehmen. Das dritte Mitglied des SLT ist George Buckingham, kürzlich zum Senior Sales Director befördert, der Anfang 2019 vom globalen Fachmedien- und Informationsunternehmen Haymarket zum Unternehmen kam. Das SLT berichtet direkt an Blackman und ist damit beauftragt, den Umzug nach Barcelona in diesem Übergangsjahr zu überwachen.