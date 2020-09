Stefanie Corinth wird in ihrer neuen Position bei NEC auch die DACH-Region als amtierende Generaldirektorin DACH leiten. In ihrer neuen Führungsposition soll sie zudem die bestehenden Teams von NEC für den regionalen Vertrieb in der EMEA-Region, einschließlich Channel- und Corporate Sales, leiten und die neue strategisch definierte Key-Business-Segmente beaufsichtigen. Dabei übernimmt sie auch die Tätigkeiten von Simon Jackson, vormals SVP EMEA Sales, der nach 22 Jahren bei dem Digital Signage-Anbieter NEC erst vor wenigen Wochen verlassen hatte.

„Es ist gerade eine sehr herausfordernde Zeit für unsere Kunden, aber wir sind hier, um sie zu unterstützen. Unsere neu gestalteten Verkaufsteams wurden von Grund auf neu aufgebaut, um unsere Kunden und ihre Anliegen wirklich zu verstehen und sie bei der Suche nach zielgerichteten Lösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, zu beraten. Ich freue mich sehr auf die Reise“, kommentiert Stefanie Corinth ihre Ernennung zum SVP of Sales EMEA.

Corinth verfügt über umfassende Vertriebs- und Marketingerfahrung, leitet Teams und entwickelt Strategien für die gesamte EMEA-Region. Sie kam 2002 als Sales Manager für Deutschland für NEC-Mitsubishi zu NEC und hatte zahlreiche Positionen inne, vom Sales Director Central Europe für LCD-Displays bis zum General Manager Sales Central Europe für Displays, Projektoren und digitales Kino. Davor hatte sie verschiedene Vertriebspositionen in der Softwareindustrie inne, darunter die Rolle der Vertriebsleiterin Ost- und Mittelosteuropa bei Sony und Nokia.

Bernd Eberhardt, Präsident und CEO von NEC Display Solutions Europe, übernimmt zwischenzeitlich zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben die vormaligen Tätigkeiten von Corinth als SVP Marketing und Business Development. Eberhardt: „Wir freuen uns, Stefanie Corinth für diese sehr wichtige und herausfordernde Vertriebsfunktion zu gewinnen. Sie verbindet ein extrem hohes Maß an Produktkenntnissen mit einer fundierten Erfahrung in der EMEA AV/IT-Industrie. Ich bin zuversichtlich, dass sie unsere Vertriebsteams erfolgreich führen wird“.