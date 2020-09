Wo es Jackson hinzieht ist noch nicht bekannt, nur das er nach einem längeren Urlaub ab 30. November seinen neuen Job beginnt. Laut Branchengerüchten soll er aber der ProAV- / Digital Signage-Branche in führender Rolle erhalten bleiben.

Bei NEC Display Solutions und Sharp, die im Herbst ihren Merger vollziehen wollen, stehen naturgemäß einige personelle Veränderungen an. Simon Jackson (NEC) und seine Frau Birgit Jackson (Sharp) – beide in führender europäischer Positionen – wären mit dem Merger in einer gemeinsamen Organisation tätig, was aus Compliance Gründen in der Regel bei Konzernen unerwünscht ist.