Zuwachs im Sales-Team des Geschäftszweigs Information Display (ID) von LG Electronics: Christoph Kuner ist seit dem 15. August 2020 als Key Account Manager für den Vertrieb von Monitor-Signage-Produkten in der Region Deutschland Süd verantwortlich. Die Kunden und potenziellen Kunden in der Region Süd betreut er von Heilbronn aus. Er berichtet an Timo Seidel, Sales Manager Monitor Signage Deutschland.

Kuner arbeitete zuvor im Vertrieb von Honeywell, Samsung Electronics und HP. Für die Digital-Signage-Lösungen von LG sieht Kuner im Süden großes Potenzial. „Bayern und Baden-Württemberg sind wirtschaftlich sehr stark“, so Kuner. „Wir wollen mit den Unternehmen in der Region im Digital-Signage-Segment weiter wachsen. LG bietet für viele Branchen die passenden Signage-Lösungen – von den Einstiegslösungen der Serie LG Signage LITE für kleine Retailer und Gastronomiebetriebe bis zu aufwendigen OLED-Installationen für Flagship Stores, unseren LED-Screens für Sportstadien und beeindruckenden Neuigkeiten wie unserem Transparent OLED Touch Signage. Viele der Lösungen können Sie bald übrigens auch in unserem Showroom in München, den wir noch in diesem Jahr eröffnen werden, erleben!“

„Wir bauen unser Vertriebsteam kontinuierlich aus“, sagt Ingo Krause, Director Sales & Marketing DACH bei LG ID. „Mit Christoph haben wir einen weiteren erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen, der die für unsere strategische Ausrichtung extrem wichtige Region Süd betreut.“