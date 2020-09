Das koreanische Technologieunternehmen LG, bisher jedes Jahr einer der größten Aussteller auf der IFA-Messe in Berlin, veranstaltet in diesem Jahr eine Online-Show zur Messe, die ein realistisches Erlebnis wie in der Halle bieten soll. Die virtuelle 3D-Ausstellung ist bereits heute eröffnet worden, die IFA selbst findet vom 3. bis 5. September statt.

„Unsere digitale Ausstellung wurde als eine unterhaltsame, interaktive Experience konzipiert, bei der die Menschen die Ausstellung wie in einem Spiel frei erkunden können“, sagt ein Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber koreanischen Medien. Entwickelt wurde der virtuelle Messeauftritt mit Unity Technologies, wobei die Videospiel-Engine des Unternehmens zur Erstellung interaktiver 3D-Inhalte in Echtzeit verwendet wurde.

Das digitale Exponat „Experience LG Like Never Before“ beginnt mit der für das Unternehmen charakteristischen Installation flexibler organischer LED-Displays, genannt „OLED New Wave“, am Eingang der virtuellen Halle und führt Besucher durch die Tech-Welt von LG: von den neuesten OLED-TV über smarte Haushaltsgeräte im LG ThinQ@Home-Bereich mit sieben Zonen bis zu AI-basierten intelligenten neuen Diensten.

Hier geht es zum virtuellen LG Messestand.