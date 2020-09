Projection Mapping Berliner Bahnhöfe leuchten beim „Festival of Lights“

Während des gesamten Festivals bringen Lichtkünstler die Bahnhöfe Savignyplatz, Hackescher Markt, Berlin Hauptbahnhof und Ostbahnhof allabendlich zum Leuchten. An jeweils einem Abend sind großflächige Lichtinszenierungen an weiteren acht S-Bahn-Stationen zu sehen.

Bahnhöfe prägen das Reiseerlebnis von Millionen Fahrgästen pro Jahr. Sie verbinden Menschen und Orte und haben gerade in Berlin als ehemals geteilte Stadt eine wichtige historische Bedeutung. Während des „Festival of Lights“ bekommen die Bahnhöfe eine besondere Bühne. Daher unterstützt die Deutsche Bahn das „Festival of Lights“ seit 2019 als Partner.

Diese vier Bahnhöfe werden vom 11. bis 20. September beleuchtet, jeweils in der Zeit von 20.00 bis 24.00 Uhr:

Berlin Hauptbahnhof (Fassade Ausgang Washingtonplatz)

Savignyplatz (Fußgängerpassage)

Hackescher Markt (Fassade in Richtung Hackescher Markt)

Ostbahnhof (Fassade des Intercity-Hotels)

Bunt wird es an diesen 8 S-Bahnhöfen an jeweils einem Abend von 20.00 bis 24.00 Uhr:

Heerstraße 11.09.

Pankow 12.09.

Frohnau 13.09.

Prenzlauer Allee 15.09.

Charlottenburg 16.09.

Neukölln 17.09.

Bornholmer Straße 19.09.

Lichterfelde Ost 20.09.

Mehr Informationen zum Programm auf: www.festival-of-lights.de

Bitte denken Sie beim Besuch des Festivals daran, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und die Hygiene-Maßnahmen zu beachten. Zusätzlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Bahnhöfen Pflicht.