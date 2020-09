Zweimal 97qm Bildfläche mit einer Auflösung von jeweils 2.280 x 960 Bildpunkten – Das sind die neuen LED-Anzeigetafeln von LEDCON in der BayArena, dem Heimstadion von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Die beiden Installationen sind jeweils stolze 15,20 Meter breit und 6,40 Meter hoch. Bei einem Pixelpitch von 6,6mm erstrahlen sie künftig in den Rängen des Stadions tageslichthell mit maximal 5.500 cd/qm. „Wir haben die Display-Flächen um 50 % vergrößert und den Pixel Pitch um das Vierfache verkleinert. Vorher hatten die Anzeigetafeln 25 mm Pixel Pitch, jetzt haben wir 6,6 mm“, beschreibt Christoph Struck, Projektleiter bei LEDCON, das Projekt.

In den letzten beiden Jahren wurden im Leverkusener die Stadion LED-Banden und die LED-Anzeigetafeln in mehreren Etappen durch den Full Service Provider LEDCON erneuert. Mit den neuen Tafeln wurde die Modernisierung jetzt abgeschlossen, wie geplant passend zur neuen Spielzeit 2020/2021. Die Zuspielung der großen LED-Screens erfolgt direkt aus dem Studio – eine Software greift Spielstände und Informationen direkt über eine Online-Anbindung an das DFL-Portal rück, um so beispielsweise die Spielaufstellung aller Mannschaften fehlerfrei darstellen zu können.



LEDCON war bei der Umsetzung der LED Videowall für die BayArena für alle Schritte verantwortlich: von der Planung über die Demontage und Entsorgung der Altanlage bis zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen und natürlich der Neuinstallation. „Wir mussten uns an bestimmte Größenanforderungen halten. Wegen des Abstandes zum Dach musste ein Windkanalgutachten für die Nordwand erstellt werden“, so Struck. Auf der Südseite der BayArena wurde zudem auch die Position des Displays gewechselt: „Da war vorher die LED-Wand ungefähr 12 m tiefer in der Glasfassade zu sehen. Es musste ein komplett neues Bauwerk und Konstrukt errichtet werden.“



Auch die LED-Banden um das Spielfeld erneuerte LEDCON und installierte Panels seiner USport X-Serie mit einem Pixelpitch von 10mm und einer Helligkeit von 5.500 cd/qm. Dank der „Easysoft“-Gummifrontmaske sind die bildgebenden SMD-LEDs gegen Aufprall bei Ballsportarten geschützt. Als erstes Stadion in Europa setzt die BayArena hier auf die Dynamic Content Multiplication-Technologie (DCM). Dank der Tech können die LED-Banden mehrere Inhalte in Echtzeit erzeugen.

Dabei ist nur ein bestimmter lokaler Inhalt für den Betrachter in der BayArena sichtbar, während alle weiteren Inhalte durch die Kameras der TV-Produktion vor Ort aufgezeichnet werden können. So können in der internationalen Vermarktung gezielte regionalisierte Werbeinhalte auf den Banden gezeigt werden. So sehen zum Beispiel asiatische TV-Zuschauer Werbung, die auf ihren eigenen Werbemarkt zugeschnitten ist, anstatt deutscher Werbeanzeigen. Die Technologie ist dabei für alle Kamerapositionen und -bewegungen geeignet.