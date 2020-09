Die GhosT-OLED von LG im Rental-Portfolio der Lang AG kommen in einem motorisierten Hebe- und Senkgehäuse aus Holz. Das darin verbaute 55 Zoll LG Transparent OLED 55EW5F-A erreicht eine Full-HD AUflösung von 1.920 x 1.080 Pixel bei einer Transparenz von 38% und ist für die 18/7-Nutzung geeignet. Bereits im Rahmen der ISE 2020 im Februar diesen Jahres zeigte Lang die transparenten OLED, welche der Spezialist für AV-Technologie gemeinsam mit LG entwickelte, in Amsterdam in einigen interessanten Installationen.

So wurde beispielsweise ein Schaukasten für ein Racing-Team präsentiert, in welchem ein reales Fahrrad vor einer LED-Wall hing, während die GhosT-OLED das Schaufensterglas darstellten und weitere Infos im Vordergrund des Exponats zeigten (siehe Aufmacher Foto).

Weitere Neuheiten im Rental-Portfolio finden sich auf der Lang Webseite.