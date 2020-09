SNA Displays bietet Digital Signage-Produkte und -dienstleistungen auf der ganzen Welt an, vor allem auf den US-amerikanischen, europäischen und asiatischen Märkten. In Schweden hat SNA jetzt Johan Skepparman und Peter Gustafsson für die Expansion im europäischen Markt engagiert. Der Schritt erfolgt in einer Zeit, in der sich viele Digital Signage- und AV-Industrien von der weltweiten COVID-19-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen erholen und soll Aufschwung signalisieren.

„Als Unternehmen müssen wir in einer Zeit, in der viele Unternehmen Abstriche machen oder sich umstrukturieren müssen, weiterhin nach Möglichkeiten und Verbesserungen suchen“, sagte Dennis Hickey, Präsident des in New York ansässigen Unternehmens SNA Displays. „Wir sind in der glücklichen Lage, weiterhin erstklassige Talente zu akquirieren und bisher unterbewertete Bereiche mit Potenzial zu identifizieren, so dass wir nicht nur jetzt weiter wachsen, sondern auch für den unvermeidlichen Aufschwung bereit sind“.

Skepparman und Gustafsson werden an den Vice President of Global Sales Rick Bortles berichten. Die beiden bringen umfangreiche Erfahrungen im Bereich audiovisuelle Medien und Digital Signage in das Business Development Team von SNA Displays ein, einschließlich Projektmanagement, Lösungsdesign, Betrieb sowie Installation und Wartung. Beide waren zuvor als globale Projektmanager für H&M im Bereich Digital Signage tätig.

„Während Europa aus der Pandemie hervorgeht, gibt es so viele Möglichkeiten für Wachstum“, sagte Gustafsson. „Persönliche Einzelhändler werden noch stärker mit den Kunden kommunizieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Außerdem ist der Bedarf an dynamischer und interaktiver Nachrichtenübermittlung höher denn je, und die Einzelhändler suchen nach Digital Signage-Systemen, die es den Kunden ermöglichen, individuelle Nachrichten wie Produktinformationen, Echtzeitangebote und personalisierte Renderings zu sehen“.