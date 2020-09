Der neue 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor „The Premiere“ soll noch in diesem Jahr weltweit eingeführt werden, beginnend in den USA, Europa und Korea. Bei Bildgrößen bis zu 120 (305cm) (LSP7T) und 130 (330cm) (LSP9T) Zoll liefert der neue Laserprojektor von Samsung ein lichtstarkes und kontrastreiches Bild in 4K. Der LSP9T ist dabei der weltweit erste HDR10+ zertifizierte Projektor mit integrierter Dreifach-Lasertechnologie, die hohe Kontraste bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.800 ANSI Lumen ermöglicht.

Als erster Projektor seiner Art verfügt The Premiere zudem über den neuen Filmemacher Modus, der es dem Nutzer erlaubt, Filme exakt so anzuschauen, wie es der Regisseur beabsichtigt hat. Der neue Projektor ist so gut ausgestattet wie ein moderner Smart TV von Samsung und setzt entsprechend auch auf das hier bekannte Tizen Betriebssystem. Neben einem breitgefächerten Angebot an Streamingdiensten von namhaften Content-Partnern unterstützt The Premiere auch mobile Verbindungsmöglichkeiten wie Tap View und die Spiegelung des Smartphone-Displays.

Dank seines kompakten und platzsparenden All-in-One-Designs fügt sich The Premiere laut Samsung in nahezu jede Umgebung ein. Da es sich um einen Ultra-Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich das Gerät zudem unmittelbar vor der Leinwand platzieren. Die eingebauten Basslautsprecher und der Acoustic Beam Surround Sound runden einen vollen Klang für das eigene Heimkino-Erlebnis ab, ohne dass der Nutzer auf zusätzliche externe Soundanlagen zurückgreifen muss.

„Aufgrund der außergewöhnlichen Situation der vergangenen Monate haben Menschen auf der ganzen Welt mehr Zeit zuhause verbracht und dadurch ihre Alltagsgewohnheiten verändert. Der TV ist dabei zum Zentrum der Unterhaltung geworden – zum Fitnesstrainer, zum intelligenten Helfer, zu einer wichtigen Informationsquelle“, sagt Jongsuk Chu, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Mit seinem kompakten Design, der atemberaubenden 4K-Bildqualität und einem kompakten integrierten Soundsystem bringt The Premiere das Heimkinoerlebnis auf ein neues Level.“