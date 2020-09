Unter dem Motto „Life Unstoppable“ stellte Samsung heute anstatt auf der IFA seine Produktneuheiten im eigenen virtuellen Event vor, deren Ziel: Grenzen zu überwinden und mit vernetzten Produkten verschiedene Aspekte von Leben, Arbeit und Entertainment vereinen – und so für den Nutzer ein besonderes Erlebnis schaffen.

Zu den vorgestellten neuen Produkten gehören:

der neuste Zuwachs im Segment der Lifestyle TV-Produkte: The Premiere , ein smarter Ultra-Kurzdistanz-Projektor, der Home Entertainment auf die nächste Stufe heben soll

, ein smarter Ultra-Kurzdistanz-Projektor, der Home Entertainment auf die nächste Stufe heben soll der Samsung Gaming-Monitor Odyssey G5 für eindrucksstarke Gaming-Erlebnisse

für eindrucksstarke Gaming-Erlebnisse das Tab A7 , die Galaxy Fit2 , das Galaxy A42 5G und das Galaxy Z Fold2 als innovative Ergänzungen des Galaxy-Portfolios

, die , das und das als innovative Ergänzungen des Galaxy-Portfolios das Wireless Charging Trio

der neue Kühlschrank RB7300T mit SpaceMax Technologie

mit SpaceMax Technologie die Waschmaschine WW9800T und der Waschtrockner DV8000T, die ihre Nutzer dank künstlicher Intelligenz im Haushalt unterstützen

Das Video zum Livestream ist auch auf YouTube verfügbar:



Für Digital Signage ist dabei vor allem der neue Projektor „The Premiere“ interessant. Eine ähnliche Lösung eines Ultra-Kurzdistanz-Projektors gab es auch vor einigen Jahren schon mal von Konkurrent LG, den LG Hecto. Danach blieb es allerdings bei den großen Herstellern erstmal Still im Bereich Projektionstechnologie, die sich vielleicht auch für den B2B und Digital Signage-Sektor eigenen könnte. Samsung nimmt die Thematik neu auf, trotz Fokus auf LED und QLED. In einem eigenen Artikel haben wir die Specs des The Premiere bereits zusammengefasst.

Im Rahmen des virtuellen Life Unstoppable-Events erklärte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer von Samsung Europe: „Dieses Jahr hat für uns alle unsere Beziehung zur Technologie völlig neu definiert – und das in einem Ausmaß, das niemand hätte erwarten können. Wir bei Samsung begrüßen diese technische Veränderung nicht nur, wir wollen ihr auch ein Stück voraus sein. Unser Blick richtet sich stets in die Zukunft. Daher gibt es für uns keinen passenderen Weg, als unsere Produktpalette für 2020 über ein so innovatives Digital-Event vorzustellen. Heute haben wir nur einen Vorgeschmack auf Produkte gegeben, die Nutzern das ‚Life Unstoppable‘ ermöglichen.“