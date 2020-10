Seit heute sind die weltweit 187.000 DooH-Screens die über Broadsign Reach angeschlossen sind über die Ad-Tech-Plattformen von TapTap programmatisch buchbar. Die Kooperation kombiniert die Broadsign Reach Supply Side Plattform (SSP) mit der Sonata Demand-Side-Plattform (DSP) und der Data Management Platform (DMP) von TapTap, wodurch eine End-to-End Lösung entsteht die DooH mit anderen digitalen Kanälen verbindet und Daten verwendet, um DooH und Omnichannel-Werbeplanung und -messung zu ermöglichen.

Durch die Integration von Sonata Location Daten können Kampagnen über Broadsign Reach ein verbessertes DooH-Erlebnis liefern. Kunden können nun das umfangreiche Daten-Ökosystem von Sonata für eine präzisere DooH-Planung und -Einkauf sowie für eine verbesserte Messung der DooH-Abdeckung und der Zielreichweite nutzen. Zum Beispiel können Mediaplaner Standortinformationen nutzen, die Standortdaten mit anderen Publikums- und Point of Interest-Informationen zusammenführen, um fundiertere DooH-Werbeentscheidungen zu treffen.

Die kombinierten Technologien eröffnen laut Broadsign neue kreative Möglichkeiten und ermöglichen es den Käufern, neue Faktoren in die DooH-Planung einzubeziehen, wie z.B. Publikumsanalysen und Nähe sowie Echtzeit-Trigger wie z.B. Wetter, Verkehrsmuster und Tageszeit.

„Unsere Partnerschaft mit Broadsign passt aus mehreren Gründen hervorragend zusammen – alle führen zu mehr Möglichkeiten und besseren Ergebnissen für unsere Kunden. Broadsign verfügt über ein umfassendes globales DooH-Angebot, was für TAPTAP von entscheidender Bedeutung ist, da wir Medieneinkäufer auf der ganzen Welt beliefern – eine große Anzahl von ihnen ist in Europa, Südamerika, Nordamerika und Afrika ansässig“, sagte Alvaro Mayol , CPO und CTO, TAPTAP Digital. „Darüber hinaus vereinfachen die Tools und APIs von Broadsign die Bestandsanalyse, die Publikumsanalyse und die kreative Genehmigung, was den Prozess sehr vereinfacht. Wir freuen uns wirklich auf das, was wir gemeinsam tun können“.

„TAPTAP hat eine unglaublich stabile globale Omnichannel-Medieneinkaufsplattform mit Daten- und Standortfähigkeiten entwickelt, die weit über die der traditionellen DSPs hinausgehen. Das macht TAPTAP zu einem idealen Partner für Broadsign, wenn wir die Reichweite von Broadsign erweitern“, teilten Adam Green, SVP und GM, Broadsign Reach, mit. „Werbetreibende können jetzt ihre Technologie nutzen, um zielgerichtetere und überzeugendere Kampagnen auf der Grundlage von Echtzeitbedingungen zu schalten, während DooH-Publisher im Broadsign-Netzwerk neue Kontakte zu Käufern von Omnichannel-Medien knüpfen können, die sonst vielleicht nicht an DooH gedacht hätten.