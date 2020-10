Mit der neuen Marke ChannelOOH! und dem dazugehörigen Claim “what people watch” setzt die JCDecaux-Tochter APG|SGA auf die Stärke ihres schweizweiten digitalen Angebotes. Mit ChannelOOH! wurde ein neu gestaltetes Netzprodukt entwickelt als Alternative zu anderen Medienkanälen, welche aufgrund des veränderten Angebotes und Mediennutzungsverhaltens an Bedeutung und Reichweite verlieren wird. Insbesondere die werberelevante und mobile Zielgruppe der 15-49 Jährigen ist nur noch schwer über Werbung im linearen TV oder Print zu erreichen.

Das neue DooH-Angebot von APG garantiert konzentrierte Ausstrahlungen während definierten Zeitschienen, in denen die 15 bis 49 Jährigen nachweislich überproportional “Out of Home” sind. Damit wird beispielsweise auf der Basis einer Belegung von sieben Tagen eine nationale Reichweite von 60% erreicht. In der deutschen Schweiz liegt diese bei über 65%. ChannelOOH! ist ab 5. Oktober 2020 national oder nach Sprachgebieten buchbar.