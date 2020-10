Im Zuge der Out-of-Home-Kampagne „Mut zum Weitblick“ der ÖVP in Salzburg kommen im Land Salzburg 16-Bogen-Plakate, und in der Stadt Salzburg Citylights sowie erstmalig auch die neuen digitalen Citylights von Epamedia zum Einsatz. Die brandneuen digitalen Citylights wurden in Kooperation mit dem Salzburger Unternehmen Smart Alliance entwickelt und erst mit Oktober diesen Jahres in Betrieb genommen. Die digitalen Werbeflächen stellen laut dem Außenwerber einen wichtigen Schritt in Richtung digitalisierte Zukunft der Außenwerbung in ÖSterreich dar.

„Mit den digitalen Citylights, die wir seit wenigen Tagen in Salzburg und Innsbruck anbieten, können sowohl unsere regionalen als auch nationale Kunden Kampagnen parallel klassisch analog als auch digital umsetzen. Das ermöglicht eine genaue Zielgruppenansprache und sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Wir sehen voller Optimismus in die Zukunft und planen den weiteren digitalen Ausbau auch in anderen Städten Österreichs“, erläutert Brigitte Ecker, CEO Epamedia.