Die Expertenjury von PlakaDiva 2021 freut sich auf die neuen Kandidaten für Gold, Silber und Bronze im Wettbewerb um die besten Out of Home-Kampagnen des Jahres 2020. Die Ausschreibung ist seit Donnerstag gestartet und läuft bis einschließlich 31. Januar 2021.

Mit der PlakaDiva prämiert der Fachverband Aussenwerbung seit nunmehr rund 30 Jahren herausragende Ideen, Strategien und Umsetzungen mit und auf OOH-Medien im öffentlichen Raum. Zum aktuellen Wettbewerb sind alle Kampagnen zugelassen, die in Deutschland im Jahr 2020 für mindestens ein Buchungsintervall im Kundenauftrag geschaltet wurden.

„Angesichts dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Jahres sind wir besonders gespannt, wie der Wettbewerb verlaufen wird. Wir hoffen trotz der zeitweise gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf ein breites Spektrum an Lösungen und möchten Kreative, Planer, Strategen und Werbekunden ausdrücklich zur Teilnahme an PlakaDiva 2021 ermutigen“, so FAW-Geschäftsführer Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler.

Alle Informationen wie auch die Einreichungsunterlagen stehen auf plakadiva.com bereit.