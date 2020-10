Die neuen EB-L250F, EB-750F und EB-800F Serien von Epson lassen sich in einem beliebigen Winkel (360-Grad) installieren und bieten eine breite Palette an Anschlüssen: HDMI, HDBaseT, integriertes Wireless und Miracast machen den Aufbau und die Einrichtung recht einfach. Auch die Einbindung in eine bestehende CMS-Infrastruktur ist möglich. Wahlweise stehen bei den Geräten Objektive mit Ultrakurzdistanz- oder Standardbrennweite zur Verfügung.

Dank der gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 2.000 bis 5.000 Lumen sowie der Epson 3LCD-Lasertechnologie liefern die Projektoren bei einer Full-HD-Auflösung von bis zu 1080p klare Bilder in natürlichen Farben. Beim kombinierten Einsatz von zwei oder mehr Geräten können dank der eingebauten Edge-Blending-Funktion eindrucksvolle Projektionen auch auf großen Wänden mit einem einzigen Bild realisiert werden. Darüber hinaus ermöglicht die Split-Screen-Funktion den Anschluss mehrerer Signalquellen zur gleichzeitigen Anzeige unterschiedlicher Inhalte.

Die neuen Serien sind mit der Epson „Projector Content Manager“-Software und der Epson „Creative Projection“-App kompatibel, welche zusammen eine Komplettlösung für das Content Management und die Erstellung benutzerdefinierter Programme bieten. Die „Projector Content Manager“-Software generiert Wiedergabelisten von Fotos, Videos und grafischen Effekten, die zeitlich gesteuert von einem externen Speicher direkt auf dem Projektor gespeichert und abgespielt werden. Epson „Creative Projection“ ermöglicht den einfachen Zugriff auf eine Vielzahl Elemente. Die App ist mit allen neueren iOS-Geräten kompatibel und bietet zusätzlich Funktionen wie eine Farbanpassung des Bildes sowie dessen geometrische Korrektur. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Inhalte direkt vom eigenen Gerät aus zu projizieren.