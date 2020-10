Dank immer leistungsfähigerer und kostengünstiger Projektoren hält die Projection Mapping-Technologie, die sonst auf einzigartige Installationen in Museen oder Showrooms beschränkt war, inzwischen auch verstärkt Einzug in den PoS. So eröffnet das Küchenstudio Keie in Heusenstamm jetzt seine erste virtuelle Küche mit entsprechender Technologie von Projektorenhersteller Epson. Auf den Oberflächen eines aus Holz gefertigten Küchenrohbaus werden mit jeweils zwei Laserprojektoren der EB-L1490er Serie unterschiedliche Muster und Designs simuliert, damit Kunden ihre individuelle Traumküche im Studio gebutachten können.

Die Projektoren erreichen einen Lichtstrom von bis zu 9.000 Lumen, was selbst in gut beleuchteten Räumen wie dem Küchenstudio helle Projektionen in natürlichen Farben ermöglicht. Die WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px) jedes einzelnen Gerätes sorgt für eine detailreiche Abbildung auch komplexer Details. „Der so erzielte Effekt ist völlig realistisch. Mit dieser Technologie lassen sich auf Knopfdruck Küchen mit völlig unterschiedlicher Anmutung erzeugen“, erläutert Jan van der Linden, Geschäftsführer des Unternehmens Solid-Concept GmbH aus Babenhausen, das diese Installation vornahm. „Damit haben Anbieter natürlich viel mehr Möglichkeiten bei der Kundenberatung und einen hohen Wiedererkennungswert in dem hart umkämpften Markt der Küchenindustrie.“

Bei diesem Projekt sprachen eine Reihe von Gründen für die Epson Beamer. Van der Linden dazu: „Zunächst haben wir mit der Laserlichtquelle eine sehr langlebige Lichtquelle, die auch bei vielstündiger, täglicher Nutzung sehr lange ohne Wechsel hält. Das vereinfacht die Wartung und den Service. Zudem liefert die Epson 3LCD-Technologie ruhige Bilder ohne störende Lichtblitze, wie es beispielsweise bei anderen Projektionstechnologien der Fall sein kann – das ginge am PoS natürlich gar nicht.“ Die Bedienung der Anlage erfolgt über ein iPad

.Auch Küchen Keie ist von der neuen Lösung überzeugt. „Kunden erwarten heute ein viel intensiveres Einkaufserlebnis als noch vor einigen Jahren“, erläutert Simone Scheuermann, Geschäftsführerin von Küchen Keie. „Dank dieser Installation positionieren wir uns und unsere Premiumprodukte sehr vorteilhaft. Die gewonnenen Erfahrungen sind ausgesprochen positiv. So verzeichneten wir schon jetzt einen spürbaren Anstieg der Besucherzahlen in unserem Heusenstammer Studio“. Das Küchenstudio ist dabei nur das erste von vielen Studios, das Epson mittels Projektionsmapping in ein interaktives Erlebnisstudio verwandelt wird. Weitere Installationen sind für 2021 bereits fest eingeplant, so Epson.