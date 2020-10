Der Münchner Smart City Anbieter Cleverciti Systems gab heute bekannt, dass es eine Investmentrunde über 4,75 Millionen Euro, unter der Führung seines Lead Investors, der belgischen SPDG Ventures, abgeschlossen hat. Alle bestehenden institutionellen Investoren, darunter die EnBW New Ventures (ENV), The Westly Group (mit Sitz im Silicon Valley) und die KfW, nahmen gemeinsam mit SPDG an der Finanzierungsrunde teil. Mit dieser Investition erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Cleverciti seit 2015 auf 23,5 Millionen Euro. Damit ist das Unternehmen bestens aufgestellt, seine Sales- und Marketingaktivitäten weiter auszuweiten und die Einführung seiner SaaS-Modelle (Solution as a Service) im Bereich von Smart Parking zu beschleunigen.

Die intelligenten Sensoren und Parkleitsysteme von Cleverciti helfen Städten und Unternehmen, Verkehrsstaus und Fahrzeugemissionen zu reduzieren und die Parkeinnahmen zu erhöhen. Gleichzeitig können die Autofahrer unnötige Suchzeiten vermeiden und stressfrei den besten Parkplatz finden. Die patentierten Smart Parking Systeme von Cleverciti sind an mehr als 200 Standorten in über 20 Ländern im Einsatz und haben sich dort täglich bewährt.

Seit Juni 2020 stellt Cleverciti auch im Kölner Stadtteil Nippes eines der weltweit innovativsten und modernsten Parkleitsysteme für Bewohner und Besucher bereit. Autofahrer können die exakte Anzahl der noch freien Parkplätze entlang der Straßen auf lokalen LED-Displays an den Straßenkreuzungen ablesen. Die runden Cleverciti Displays, genannt Circ360, sind perfekt an den existierenden Beleuchtungsmasten integriert und zeigen die freien Parkplätze für die möglichen Fahrtrichtungen an. Die ‚blinde‘ Parkplatzsuche, die erheblich zum Verkehrsaufkommen beigetragen hat, gehört damit der Vergangenheit an.

Cleverciti hat ein umfassendes Portfolio an Smart Parking Systemen entwickelt: auf KI basierte Sensoren, die bis zu 100 Parkplätze pro Sensor analysieren können, innovative lokale Parkleitsysteme, bis hin zur vor kurzem eingeführten Cleverciti Card, die die Position des Fahrzeugs exakt erkennt und mit sich automatisch für den Parkplatz komfortabel bezahlen lässt. Damit hat Cleverciti seinen Platz als internationaler Technologieführer für intelligente Parklösungen und -dienste gefestigt. Cleverciti ermöglicht es Städten, Park & Ride Parkplätzen, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Firmengeländen, das Parken optimal zu managen, ihre Einnahmen zu erhöhen und dabei Emissionen und unnötigen Verkehr wesentlich zu reduzieren.

Olivier Périer, Chairman des Beirats und Lead Investor, sagt: „Wir sind stolz darauf, alle Investoren von Cleverciti mitten in einer weltweiten Krise an einem Tisch zu haben. Dies spiegelt die einzigartige Position wider, in der sich Cleverciti befindet: gut finanziert und führend bei der Reduzierung des Verkehrs und den Emissionen in unseren Städten. Das Unternehmen ermöglicht es den Parkplatzbetreibern, ihre Parkräume optimal und ganzheitlich zu managen.“

„Wir haben intelligente Parklösungen aus der ganzen Welt evaluiert, bevor wir in Cleverciti investiert haben. Wir sind davon überzeugt, dass Cleverciti die weltweit beste Lösung für intelligentes und effizientes Parken ist, sowie die optimalen Parkleitsysteme entwickelt hat, die es den Städten ermöglicht, ihre Innenstädte von unnötigem Suchverkehr zu entlasten und gleichzeitig den Einzelhandel damit zu fördern“, sagte Steve Westly, Managing Partner von The Westly Group.

Thomas Hohenacker, CEO von Cleverciti, und David Parker, COO, freuen sich, die Revolutionierung des Parkens zusammen mit dieser renommierten Gruppe von internationalen Investoren vorantreiben zu können: „Wir müssen die CO₂ -Emissionen reduzieren, unsere Städte intelligenter und lebenswerter machen und weniger Zeit und Energie beim Parken verschwenden. Die Smart Parking Lösungen von Cleverciti können dazu schnell und effizient beitragen.“