„Hier kommt nicht jeder rein“ – eher selten organisieren Messegesellschaften Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen. Doch im Jahr 2020 ist vieles anders. Während die meisten Messehallen weltweit (mit Ausnahme von China) seit Frühjahr wie leergefegt sind versucht Köln einen Neuanfang hinter größtenteils verschlossenen Türen.

In der Messehalle 9 findet in diesen Wochen das B-Safe4Business-Village statt. Die Messegesellschaft zeigt dort mit Vertragspartner digitale und bauliche Lösungen für Messen in Pandemiezeiten. Aussteller und Partner können sich verteilt über einige Woche in der Messehalle 9 informieren, dass sich Messe und notwendige Hygiene-Regeln nicht ausschließen.

Von kontaktloser Registrierung und Taschenkontrolle über die neue eGuard-App bis hin zu coronakonformen Standbautypen mit hybrider Technologie. Mit dabei ist auch die ICT und der Messebauer Holtmann mit dem Hybridshowroom Konzept das DSS The Show Teilnehmer vom invidis Event Ende Juli bereits kennen.