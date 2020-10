Mit London, Madrid, Mailand, New York, Paris, Singapur und dem Hauptsitz in Berlin ist Düsseldorf das inzwischen achte Büro und die zweite Niederlassung von Adsquare in Deutschland. Die Region um das neue Office beheimatet einige der größten Unternehmen aus der Automobil-, FMCG- und Technologiebranche, darum expandierte Adsquare hier. Um das DACH-Vertriebsteam für die wachsende Zahl von Kunden in Deutschland zu unterstützen, wechseln zudem David Luchtenberg und Nadia Daboussi als Senior Account Manager des Düsseldorfer Büros zu Adsquare.

Luchtenberg und Daboussi sind programmatische Vordenker: Bevor Luchtenberg zu Adsquare kam, war er Associate Manager bei Beratungsdienstleister Accenture Interactive und Gruppenleiter Programmatische Werbung beim französischen Medienkonzern Publicis Media. Nadia kommt von Media-Investor GroupM, wo sie als Produktmanagerin tätig war. Beide verfügen über umfangreiches Wissen über die Branche im Allgemeinen und sind bereits mit Adsquare vertraut, da sie beide in ihren früheren Funktionen als Kollegen von Adsquare tätig waren.

„Düsseldorf ist das Epizentrum der Werbung, in dem führende Strategieberater, Kreativagenturen und Medienagenturen Tür an Tür leben. Es ist ein logischer Schritt für Adsquare, in diese Region zu expandieren, um unsere Kunden besser in die Lage zu versetzen, unsere datengesteuerten Lösungen für eine verbesserte Planung, Zielgruppenansprache und Einblicke zu nutzen“, sagt Luise Weiss, General Manager DACH bei Adsquare. „Mit David und Nadia haben wir zwei ideale neue Teammitglieder gefunden, die die Entwicklung bestehender und neuer Beziehungen unterstützen und das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz stärken“.