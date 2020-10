Mit der neuen Partnerschaft können Vermarkter, die ihre Kampagnen über Vistar buchen, nun auch Adsquare-Segmente, die in der Online-Werbung verwendet werden, auf ihre DooH-Kampagne anwenden. Adsquare kombiniert mobile Zielgruppendaten mit Hintergrundstandortdaten, um DooH-Screens basierend auf dem Verhältnis der Personen in der Nähe des Displays zu indexieren. Mit diesen Berechnungen kann Adsquare jeden DooH-Screen bewerten, sodass Käufer von Werbeflächen bei Vistar später die Wahl haben, nur genau diejenigen Displays zu buchen, die ihr gewünschtes Zielpublikum eher erreichen.

„Es ist wichtiger denn je, bei der Planung von Kampagnen flexibel zu sein. Datengesteuerte Kampagnen können gezielt das Publikum erreichen und sich auch an sich veränderndende Marktbedingungen anpassen“, sagt Dominic Dunne, Managing Director von EMEA bei Vistar Media. „Die Zielgruppenansprache von Adsquare ergänzt unsere bestehden Targeting-Lösungen und bietet Marketingfachleuten maximale Flexibilität“. Vistar und Adsquare haben dabei laut Pressemitteilung hart daran gearbeitet, die Datenschutzkonförmität der Kombi-Lösung sicherzustellen. Die gemeinsame Lösung ist derzeit allerdings nur in Großbritannien erhältlich, eine weitere globale Expansion wird in Kürze erwartet.