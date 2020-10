„Als ein Mann mit vielen Talenten und einem Auge für Details und Design ist Hamilton der Inbegriff von Können, Stil und Präzision“ beschreibt LG Electronics den sechsfachen Formel 1 Weltmeister. Lews Hamilton, der als neues Testimonial für die Premium Smart Home-Lösungen der Koreaner wirbt, soll diese Werte auf die Marke projizieren, die sich als die Wahl für ein gehobenes digitales Zuhause inszenieren will. Das Motto: sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben, sondern quasi gleich auf Weltmeister-Kurs fahren.

„Unermüdlich in seinem Streben nach Perfektion in allen Bereichen ist Lewis Hamilton die Verkörperung dessen, wofür LG Signature steht“, sagt Kim Jin-hong, Leiter des Global Marketing Center von LG. „Lewis Hamilton ist sowohl im Sport als auch in der Mode einflussreich und repräsentiert eine aufstrebende Persönlichkeit, die sowohl Kunstfertigkeit als auch Technologie ausstrahlt. Wir sind unglaublich stolz darauf, ihn an Bord zu haben“.

Das Signature-Portfolio umfasst dabei beispielsweise LGs neue 77″ und 88″ 8k-OLED Fernseher, einen intelligenten Weinkeller, die smarte TWINWash Waschmaschiene und viele weitere digitale Lösungen, die im Haus der Zukunft nach LG nicht fehlen dürfen. Viele der Lösungen zeigte LG auch bereits bei seiner Präsentation zur IFA 2020.