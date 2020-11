Weischer.Cinema baut seine Kompetenz im Bereich der Kinomarktforschung aus. Der Kinowerbevermarkter übernimmt das Marktforschungsunternehmen S&L Research. Der Spezialist für Daten, Fakten und Studien zu Kino, Film und Home-Entertainment ist seit 17 Jahren aktiv. Ende Oktober übernahm MEEDIA-Verleger Timo Busch die S&L Medien Gruppe und gliederte das Segment Marktforschung im Zuge einer Neuausrichtung aus.

Durch den Kauf will Weischer.Cinema die eigene Forschung mit weiteren Marktdaten ergänzen und einen besseren Blick auf die gesamte Kinolandschaft ermöglichen. „Künftig können wir die Marktforschungsergebnisse von S&L Research mit unseren eigenen Daten kombinieren und so unseren Kunden völlig neue Insights bieten“, sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer.Cinema. „Durch den Zusammenschluss entsteht erstmals ein ganzheitliches Forschungsangebot für alle Marktteilnehmer der Kinobranche.“

Zum Leistungsspektrum von S&L Research zählen im Bereich der Online-Marktforschung wöchentliche Filmtrackings und Ad-hoc-Befragungen wie Werbemittelanalysen. Darüber hinaus erhebt S&L eine jährliche Studie zu Kontaktpunkten mit Filmen. Im Bereich der Offline-Marktforschung führt das Unternehmen Testscreenings, Gruppendiskussionen und Befragungen von Kinogängern am Point of Sale durch. In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Blickpunkt:Film wird zudem seit April 2020 die Studien-Serie „Kino nach Corona“ erstellt.

Insgesamt sind bei S&L Research fünf feste sowie mehrere freie Mitarbeiter beschäftigt. Verantwortet wird die Abteilung von Gaby Hardt-Voß, Head of Market Research. „Das gesamte Team von S&L Research freut sich sehr, dass es bei Weischer.Cinema ein neues Zuhause gefunden hat“, sagt Hardt-Voß. „Gemeinsam können wir jetzt die Filmmarktforschung in Deutschland auf ein neues Level heben.“