Nqyer XMedia nimmt auf dem deutschen Markt für Programmatic Advertising seine Geschäftstätigkeit auf. Das neue Unternehmen der Weischer-Gruppe ist auf Programmatic-Kampagnen im Reichweitenumfeld spezialisiert. Geschäftsführer ist Tobias Hefele, der schon bei der WPP-Tochter Kinetic Worldwide Germany als Director Digital & Innovation neue programmatische Aussteuerungsmöglichkeiten für Digital Out of Home (DooH) etabliert hat. Bereits im Januar war Hefele zu Weischer gewechselt, um auch im Kinosegment die Weichen für das programmatische Zeitalter zu stellen.

Das Start-up Nqyer Media – ohne ‚x‘ – ist eine auf Influencer-Marketing und Branded Entertainment spezialisierte Agentur aus Hamburg, die Strategien sowie Inhalte für das Social Web entwickelt und Entertainment-Formate produziert. Seit 2016 gehört Nqyer Media mehrheitlich zur Weischer.Media Unternehmensgruppe. Mit dem ‚x‘ und der neuen Leitung soll der Einstieg in Programmatic eingeleutet werden.



„Mit unserem exklusiven Audience Datenmodell bieten wir die Möglichkeit, die Medien DooH und Kino übergreifend zielgruppenbasiert in Kampagnen einzusetzen“, sagt Tobias Hefele. „Und dabei wird es nicht bleiben. Weitere Medien werden ihr Angebot perspektivisch in diese Richtung entwickeln und schon bald mit einem übergreifenden Datenmodell eingekauft werden können. Dazu zählen beispielsweise Adressable TV oder Digital Audio“.

Traditionelle Medien können zunehmend auch adressiert angesteuert werden. Programmatic und übergreifende Adtech-Strukturen führen dazu, dass ein Zielgruppentargeting auch für Reichweitenmedien an Relevanz gewinnt. So können heute bereits Out of Home-Kampagnen durch programmatisch ausgesteuerte digitale Screens ergänzt werden. Dieser Trend soll auch dieses Jahr noch im Kinosegment realisiert werden und somit Zielgruppen durch programmatisch eingekaufte Werbeausspielungen auf der großen Leinwand angesprochen werden. Tobias Hefele bietet mit Nqyer XMedia nun eine Beratungsleistung am Markt an, bei der diese One-to-Many Medienerfahrung mit Adtech- und Daten-Expertise kombiniert wird.