Seit Juli bietet Agentur Weischer.JvB mit „Weischer.Green“ die Umsetzung klimaneutraler OoH-Kampagnen an. Ziel des neuen Produktes ist es, den Tausender-Kontakt-Emissionswert (TKE) über die nachhaltige Aussteuerung einer Kampagne so gering wie möglich zu halten. Der TKE setzt den CO2-Ausstoß einer Kampagne ins Verhältnis zur erlangten Reichweite. Der reduzierte CO2-Abdruck kann anschließend durch eine Investition in Umweltprojekte kompensiert werden. Der Ökoenergie-Anbieter ENTEGA startet jetzt als Erster eine der grünen Kampagnen.

„Mit der Möglichkeit, eine OoH-Kampagne so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, haben wir Neuland betreten. Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, können über Weischer.Green nun auch ihre Media-Aussteuerung umweltfreundlich gestalten. Mit der ENTEGA starten wir jetzt die Umsetzung der ersten klimaneutralen OoH-Kampagne“, sagt Udo Schendel, Geschäftsführer von Weischer.JvB.

ENTEGA hat sich vom klassischen Energieversorger zum nachhaltig ausgerichteten Energiedienstleister entwickelt und ist inzwischen Deutschlands zweitgrößter Ökostromanbieter, gemessen am Absatz. Seit zehn Jahren veröffentlicht ENTEGA außerdem jährlich seinen ökologischen, sozialen und ökonomischen Fußabdruck in einem Nachhaltigkeitsbericht.

Für die Herbst Kampagne zur Bewerbung eines neuen Produktbundles wurden ausschließlich qualitativ hochwertige Großflächen und Ganzsäulen in Hessen und Rheinland-Pfalz belegt. Für die nachhaltige Aussteuerung wurde der CO2-Ausstoß der Gesamtkampagne analysiert und anschließend durch die Investition in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

„Auf diese Weise konnten insgesamt 34 Tonnen CO2 mit einem Gesamtaufwand von weit weniger als einem Prozent des Gesamt-Media-Budgets neutralisiert werden. Mit dieser Kampagne können wir zeigen, dass OOH-Kampagnen und Umweltschutz kein Widerspruch sein müssen“, so Schendel. Die Kampagne läuft bis zum Anfang Dezember. Die Motive stammen von der Agentur YOU in Hamburg.