Das Softwareunternehmen Dimedis bietet ab sofort mit ViCo One ein mobiles Einlasskontrollsystem auch für den Handel an. ViCo One ist die neuste Version der ViCo-Plattform und benötigt keine Befestigung am Gebäude. Display und Sensor liefert Dimedis in einem System, das schnell ohne Kalibrierung und per Plug&Play aufgebaut ist. Vor Ort wird nur ein Stromanschluss benötigt. Das System ist im Mietmodell ab 245 Euro monatlich erhältlich.

Das in Köln entwickelte ViCo – Visitor Control sichert den Einlass und zählt die Besucher mit Sensoren. Je nachdem, wie viele Kunden sich bereits im Geschäftsraum befinden, wird den Besuchern über ein Ampelsystem kommuniziert, ob sie eintreten dürfen oder warten sollen. Wenn die maximale Anzahl an Besuchern erreicht ist, schaltet die Ampel von Grün auf Rot.

Zusätzlich verfügt die Dimedis-Lösung über eine Maskenerkennung und warnt Personen visuell wie akustisch, die keinen Mund-Nasen-Schutz aufhaben. Über die ViCo-Service-App steuern Mitarbeiter die zulässige maximale Besucheranzahl ein und haben zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf den aktuellen Zählerstand, die Ampel-Anzeige, eingerichtete Messzonen sowie die Anpassung der Besucheranzahl.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zutrittsmanagement-Lösungen können mehrere ViCo One Systeme zusammengeschlossen werden, um eine Fläche mit mehreren Ein- und Ausgängen virtuell einzuzäunen.