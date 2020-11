Eigentlich spricht vieles für ein Feuerwerksverbot zu Sylvester: bessere Luft, weniger Lärm, der besonders Haustiere stresst und weniger Verletzte durch Raketen und Böller. Gerade letzter Punkt geht in diesem Jahr auch zugunsten der Ärztinnen und Pfleger in den Kliniken, die in der Pandemie ohnehin an der Belastungsgrenze arbeiten. Sich auch noch um Feuerwerksverletzungen kümmern müsse ja nicht auch noch sein, so die Stimmen der Befürworter eines Verbots. Die Niederlande etwa haben sämtliche Privatfeuerwerke verboten, um die Kliniken zu entlasten.

Die Alternative wenn es nicht rauchen und knallen darf sind Lightshows, wie etwa in China zu Sylvester, aber auch häufig bei Events zu sehen.

Hier werden Laser, LED-Drohnen und auch LEDs an Gebäudefassaden zu beeindruckenden Spektakeln kombiniert. VW feierte so beispielweise letztes Jahr die Vorstellung seines ID.3 – der jetzt erst vor wenigen Tagen launchte – mit leuchtenden Drohnen. Diese formierten sich zu Texten oder zeigten 3D-Modelle des Fahrzeugs.

Was die Drohnentechnologie sonst an beeindruckenden Lichteffekten erzeugen kann zeigt auch dieses Video eines aktuellen Weltrekords für die meisten unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) gleichzeitig. Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co. schickte 3051 Drohnen für eine fantastische Show in Himmel.

Man sollte allerdings bedenken, dass großangelegte Lightshows ebenfalls für belastende Lichtverschmutzung sorgen. Die aktuelle Debatte dreht sich übrigens nur zum Teil um den Sinn eines Feuerwerksverbots. Die Frage ist nämlich auch, ob es denn überhaupt durchgesetzt werden kann, denn: das Sprengstoffrecht ist Bundessache. So können Städte zwar das Knallen in ihren Innenstädten durchaus reglementieren, ein allgemeines Verbot muss aber die Regierung entscheiden.

Auch bleibt abzuwarten, was aus Infektionsschutzgründen bis zum Jahresende sowieso noch verordnet wird. Sollte der Lockdown verschärft werden, etwa um ein Feierverbot, nimmt die Zahl der Raketen in der Luft sowieso ab. Wie Silvester in diesem Jahr tatsächlich aussehen kann und wird ist also ungewiss.