Produktverfügbarkeit ist seit Sommer eines der Schmerzpunkte in der Digital Signage, Retail Technology und ProAV-Welt. Während des ersten Lockdowns wurden die Bestellmengen für den Rest des Jahres radikal gekürzt. Die schnelle Erholung der Nachfrage nach Displays &Co seit Sommer hatte die Branche nicht „auf dem Zettel“.

Nun also herrscht eine Art Mangelverwaltung – eigentlich würden Kunden gerne wieder bestellen, nur die passende Ware ist nicht verfügbar. Das gilt nicht nur für Office-Monitore oder Webcams, sondern teilweise auch für Brot- und Butter Digital Signage Screens. Schnell mal nachbestellen und aus Asien per Flieger anliefern lassen, ist bei Large Format Displays in der Regel nicht möglich.

Der am weitesten verbreitete Transportweg ist die Seefracht. Per Container von China, Indonesien oder Vietnam bis nach Hamburg dauert in der Regel 4-6 Wochen. Luftfracht benötigt inklusive Zoll etc eine gute Woche – kostet aber auch das Vielfache von Seefracht.

Eine neue Alternative zur See- und Luftfracht ist der Landweg. Mit der Bahn oder per LKW entlang der umstrittenen „Neuen Seidenstraße“ dauert es kaum länger als mit dem Flugzeug. Der französisch-österreichische ESL-Hersteller SES Imagotag testete den neuen 6.400 km langen Landweg für eine Lieferung von ESL-Labels.

SES Imagotag ist Teil der chinesischen BoE und produziert seine digitalen Preisschilder im westchinesischen Chongqing. Von dort wurden die 33 Paletten mit ESL innerhalb von zwei Wochen bis nach Deutschland transportiert. Laut SES-Imagotag Chef Thierry Gadou mit nur einem Zehntel der CO2-Emission im Vergleich zu Luftfracht.

Wie aufwändig der Transport per LKW noch ist beschreibt SES Imagotag CEO Thierry Gadou in einem kurzen Linkedin Posting: