In Waterloo, Iowa – 4,5h Autostunden westlich von Chicago – steht die neuste Errungenschaft von Stratacache CEO Chris Riegel. Neben Hochhäusern am Firmensitz in Dayton, Ohio und einer ehemaligen Chipfabrik in Oregon gesellt sich nun auch ein riesiges Network Operation Center im ländlichen Mittleren Westen zum Stratacache Immobilienportfolio. Der Verwaltungs- und Rechenzentrum Komplex bietet auf mehr als 15.000 m² Nutzfläche Platz für mehr als 1.000 Arbeitsplätze.

Stratacache plant am neuen Standort ein Rechenzentrum, Call Center, Datencenter, NOC und Vertriebsinnendienst einzurichten. Die neue Immobilie wird die Stratacache-Kapazitäten in Dayton (Ohio) und Eugene (Oregon) von bisher 700 auf 1700 Arbeitsplätze mehr als verdoppeln. Das Gebäude wurde vom Vormieter – ein Finanzdienstleister – bereits als Call- und Rechenzentrum genutzt. Somit kann Stratacache den Standort ohne große Umbauten schnell in Betrieb nehmen. Der Kauf wurde am 9. November abgeschlossen und erste neue Mitarbeiter sollen bereits zum Jahresanfang eingestellt werden.

Alle drei Netzwerkmanagement-Einrichtungen werden als Hosting- und Supportzentren (N+2 Redundanz) dienen, um den Kunden eine ausfallsichere Systemverfügbarkeit für ihre geschäftskritischen Digital Signage und Digital Retail-Anwendungen zu gewährleisten.

„Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sind wir stolz darauf, unser Geschäft auszubauen und in Ressourcen zur Unterstützung unserer Kunden zu investieren. Gleichzeitig schaffen wir neue technologieorientierte Arbeitsplätze im Mittleren Westen. Da der Bedarf an führenden Marketing-Technologielösungen weltweit zunimmt, werden wir unser Team zur Unterstützung weiter ausbauen“, sagte Chris Riegel, CEO von Stratacache. „Wir sind gegen den Trend, Support-Arbeitsplätze und Call Center nach Indien und Asien zu verlagern. Die Reaktivierung dieser Einrichtung folgt unserem Engagement, gut bezahlte Technologiearbeitsplätze im Kernland der USA aufzubauen“.